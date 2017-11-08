МВД РФ планирует фотографировать приезжих из Армении и других безвизовых стран
8 ноября 2017 - 18:13 AMT
PanARMENIAN.Net - МВД РФ разрабатывает законопроект, предполагающий обязательное дактилоскопирование и фотографирование иностранцев, прибывших в страну в безвизовом порядке. Об этом заявил в рамках «правительственного часа» министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
Граждане Армении также посещают Россию в безвизовом порядке.
«Законопроект касается иностранцев, прибывших в Россию в безвизовом порядке, и по истечению 30-дневного срока пребывания в нашей стране они обязаны уведомить территориальный орган МВД о фактическом месте своего пребывания. При подаче такого рода уведомления они подлежат обязательной дате регистрации (дактилоскопированию) и фотографированию», — сказал Колокольцев, пишет РИА Новости.
Он добавил, что проект закона сейчас проходит процедуру внутриведомственного согласования.
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