СМИ: Неймар симулировал травму и отказался ехать на матч ПСЖ
8 ноября 2017 - 18:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар потерял мотивацию к выступлению в чемпионате Франции и по этой причине пропустил последний матч турнира с «Анже».
Как сообщает sportbible.com, бразилец разочарован низким уровнем конкуренции в Лиге 1. Перед выездным матчем с «Анже», состоявшимся 4 ноября, форвард остался в Париже. Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал, что у игрока мышечная травма. Парижане одержали победу со счетом 5:0.
5 ноября Неймар отправился в расположение сборной Бразилии. Исходя из этого, СМИ пришли к выводу, что нападающий симулировал травму. 10 ноября бразильцы сыграют с командой Японии, 14 ноября — встретятся с англичанами, пишет Lenta.ru.
В конце октября Mundo Deportivo сообщила, что 25-летний Неймар жалеет о переходе в ПСЖ. Издание отмечало, что у бразильца не ладятся отношения с Эмери. Кроме того, футболист и его окружение не могут адаптироваться к жизни в Париже.
Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года за 222 миллиона евро. Французские СМИ выяснили, что бразилец играет за парижан на особых условиях. В частности, одноклубникам запрещено грубо играть против него на тренировках, также бразилец освобожден от занятий по оборонительной тактике. Владельцы ПСЖ распорядились, чтобы Неймар был обеспечен всем для комфортной жизни и игры за клуб.
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