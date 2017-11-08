Uber заключила контракт с NASA по разработке управления летающими такси
8 ноября 2017 - 18:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Uber заключила контракт с NASA, по которому космическое агентство займется разработкой программного обеспечения для управления летающими такси. Об этом было объявлено 8 ноября на презентации сервиса Uber Elevate в Лиссабоне.
По контракту NASA должно будет решить проблему слежения и управления сотнями или тысячами летательных аппаратов в городском воздушном пространстве. Маршруты такси надо будет прокладывать так, чтобы они не мешали работе аэропортов и существующих диспетчерских систем, пишет Meduza.
На презентации показали видеоролик, где пассажиры Uber пользуются летательными аппаратами, которые взлетают по принципу конвертоплана — винты на крыльях сначала поднимают машину вверх, а потом поворачиваются и толкают ее вперед, как самолет.
В Uber отметили, что не будут самостоятельно заниматься производством летательных аппаратов, а вместо этого создадут для них инфраструктуру. Среди потенциальных партнеров компании перечислены Boeing, Embraer, Mooney и Bell Helicopter.
Первые испытания Uber Elevate запланированы на 2020 год в Лос-Анджелесе.
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