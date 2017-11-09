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Армия Асада и союзники вошли в один из последних крупных оплотов ИГ в Сирии

Армия Асада и союзники вошли в один из последних крупных оплотов ИГ в Сирии
9 ноября 2017 - 10:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Сирийская армия, ливанское радикальное шиитское движение «Хезболлах» и иракские силы народной мобилизации вошли в один из последних крупных оплотов «Исламского государства» - город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком. Об этом представители совместного командования сообщили 8 ноября.

В руках боевиков еще остаются несколько близлежащих деревень, ряд малонаселенных приграничных районов, а также несколько населенных пунктов в соседнем Ираке, пишет Deutsche Welle.

Тем не менее с освобождением Ракки, некогда главного бастиона джихадистов в Сирии, а теперь и Абу-Кемаля - в руках ИГ практически не осталось крупных городов.

О «скором завершении операции в Сирии» 16 октября в Тель-Авиве заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Боевая авиация России поддерживает наземные действия сирийской правительственной армии.

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Deutsche Welle: Армия Асада и союзники заняли крупный оплот ИГ в Сирии
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