Армия Асада и союзники вошли в один из последних крупных оплотов ИГ в Сирии

PanARMENIAN.Net - Сирийская армия, ливанское радикальное шиитское движение «Хезболлах» и иракские силы народной мобилизации вошли в один из последних крупных оплотов «Исламского государства» - город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком. Об этом представители совместного командования сообщили 8 ноября.

В руках боевиков еще остаются несколько близлежащих деревень, ряд малонаселенных приграничных районов, а также несколько населенных пунктов в соседнем Ираке, пишет Deutsche Welle.

Тем не менее с освобождением Ракки, некогда главного бастиона джихадистов в Сирии, а теперь и Абу-Кемаля - в руках ИГ практически не осталось крупных городов.

О «скором завершении операции в Сирии» 16 октября в Тель-Авиве заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Боевая авиация России поддерживает наземные действия сирийской правительственной армии.