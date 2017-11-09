США потратили на войны более $4 триллионов за последние 16 лет
9 ноября 2017 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - После атак на башни-близнецы в Нью-Йорке США потратили на войны за рубежом 4,3 триллиона долларов. К такому выводу пришли авторы доклада из Института международных исследований имени Уотсона в университете Брауна.
В документе отмечается, что при сохранении нынешних конфликтов траты Соединенных Штатов к концу 2018 года составят около 5,6 триллионов. Причем около триллиона уйдет на выполнение обязательств по лечению участников боевых действий, пишет Lenta.ru.
Делается вывод, что за последние 16 лет каждый американский налогоплательщик отдал за ведение войн за пределами США в среднем по 23 368 долларов.
При этом авторы доклада замечают, что аналогичные подсчеты Пентагона куда скромнее. По данным Министерства обороны, США после 11 сентября потратили на войны 1,52 триллиона долларов, то есть каждый налогоплательщик отдал в среднем 7 340 долларов.
8 ноября Конгресс США согласовал военные расходы на 2018 год. Они составят 700 миллиардов долларов.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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