// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

США потратили на войны более $4 триллионов за последние 16 лет

США потратили на войны более $4 триллионов за последние 16 лет
9 ноября 2017 - 10:52 AMT

PanARMENIAN.Net - После атак на башни-близнецы в Нью-Йорке США потратили на войны за рубежом 4,3 триллиона долларов. К такому выводу пришли авторы доклада из Института международных исследований имени Уотсона в университете Брауна.

В документе отмечается, что при сохранении нынешних конфликтов траты Соединенных Штатов к концу 2018 года составят около 5,6 триллионов. Причем около триллиона уйдет на выполнение обязательств по лечению участников боевых действий, пишет Lenta.ru.

Делается вывод, что за последние 16 лет каждый американский налогоплательщик отдал за ведение войн за пределами США в среднем по 23 368 долларов.

При этом авторы доклада замечают, что аналогичные подсчеты Пентагона куда скромнее. По данным Министерства обороны, США после 11 сентября потратили на войны 1,52 триллиона долларов, то есть каждый налогоплательщик отдал в среднем 7 340 долларов.

8 ноября Конгресс США согласовал военные расходы на 2018 год. Они составят 700 миллиардов долларов.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: За последние 16 лет США потратили на войны четыре триллиона долларов
 Самое значимое
К Земле летит крупнейший астероидК Земле летит крупнейший астероид
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Россия доставила в Азербайджан новую партию военной техникиРоссия доставила в Азербайджан новую партию военной техники
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Ученые призвали молодежь не уступать место бабушкам и дедушкам
Курс биткоина установил новый рекорд - выше $5800
Mercedes снимает знаменитый «Гелендваген» с производства
Лапшин: Азербайджан больше всего похож на африканскую Гамбию
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Пайлан: В основе системы образования Турции лежит религия Пайлан выразил возмущение в связи с тем, что министр образования Турции Исмет Йылмаз в своем выступлении абсолютно не обратился к данным изменениям
Дату проведения фестиваля бороды в Армении перенесли на июль 2018 года Место проведения фестиваля пока не выбрано, другие подробности пока не разглашаются
Супруга Джигарханяна согласилась на развод: Обе стороны отказались от примирения Мировой судебный участок 202 московского района Кунцево 27 ноября рассмотрит по существу иск о разводе Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Ридли Скотт вырежет сцены с Кевином Спейси из фильма «Все деньги мира» Для пересъемок некоторых планов придется заново приглашать звезд Марка Уолберга и Мишель Уильямс, однако это не должно составить особых проблем