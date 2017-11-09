Саргсян: Обеспечение в Армении 4 млн населения к 2040 году – трудная, но реалистичная задача

PanARMENIAN.Net - Общенациональная цель к 2040 году – довести численность населения Армении до 4 миллионов – трудная, но реалистичная задача. Об этом заявилпрезидент Армении Серж Саргсян 8 ноября на совещании, посвященном демографическим вопросам республики.

В совещании участвовали премьер-министр, вице-премьер, руководитель Аппарата Президента, председатель постоянной комиссии Национального Собрания по здравоохранению и социальным вопросам, министры труда и социальных вопросов, здравоохранения, территориального управления и развития, сельского хозяйства, финансов, экономического развития и инвестиций, диаспоры, заместитель министра иностранных дел, должностные лица Аппарата Президента.

На совещании по отраслям были представлены и обсуждены основные демографические проблемы Армении и возможности улучшения ситуации. Речь шла об имеющих важное значение заложенных в основу государственной политики таргетирования влияющих на демографическую ситуацию страны макрофакторах, приоритетах и мероприятиях, а также стимулирующих достижение цели мерах.

Президент счел преодолеваемыми сегодня негативно влияющие на демографическую ситуацию проблемы безопасности, существующие по причине отношений Армении с соседями.

Достижение намеченной цели, по убеждению президента, должно быть задачей всех властей Армении, и после 2040 года также непрерывное улучшение демографической ситуации должно считаться столь же важным.

По итогам совещания президент Армении дал ряд поручений. В частности, правительству поручено разработать стратегические основы улучшения демографической ситуации в республике Армения (до 2040 года), отразить их в стратегии развития Армении до 2030 года, определив соответствующие компоненты и пятилетние цели для разработки и реализации дальнейших программ. Подчеркнуто, что все разрабатываемые правительством стратегические программы должны касаться демографической ситуации, принимая за основу утвержденные правительством стратегические основы улучшения демографической ситуации до 2040 г. и действующие в этот период подходы всеобъемлющей стратегической программы.