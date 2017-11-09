BBC: Адвокаты в Азербайджане стали монополией
9 ноября 2017 - 11:21 AMT
PanARMENIAN.Net - С 1 января 2018 года в Азербайджане с его населением в 10 миллионов человек представлять граждан в суде смогут только члены единственной Коллегии адвокатов, которых на всю страну всего 905 человек.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал поправки, которые парламент Азербайджана Милли Меджлис включил в гражданский процессуальный кодекс, административный процессуальный кодекс и закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности». В уголовных делах в Азербайджане уже давно могут вести защиту только члены Коллегии, но теперь к ним прибавились и дела гражданские. Таким образом, в стране полностью ликвидирован институт представительства, пишет BBC.
Согласно азербайджанскому госкомстату, в стране живет 9,8 миллиона человек. При этом в коллегии адвокатов состоит только 905 человек. Так, в Газахском районе с населением 96 тысяч человек работает только два члена Коллегии адвокатов.
«При этом многие из тех, кто состоит в Коллегии, не занимаются адвокатской деятельностью», - говорит юрист и правозащитник Самед Рагимли.
Юридической защиты лишатся самые малообеспеченные. Нехватка адвокатов создаст высокий спрос на защитников.
«Таким образом, цены на их услуги будут расти, а это значит, что не всем они будут по карману, - говорит Самед Рагимли. - То есть это решение отразится на самых бедных и незащищенных слоях».
Высокий спрос и загруженность адвоката отразится и на качестве его работы. Кроме того, единственная на всю страну Коллегия адвокатов становится своего рода монополистом в деле защиты, отмечает издание.
Официальная причина изменений в законах - улучшение качества оказываемых услуг, устранение из этой среды непрофессионалов.Однако называются и другие причины изменений. Они, возможно, затруднят отправку дел в Европейский суд по правам человека.
«В последние три года Евросуд стал активно принимать решения по жалобам из Азербайджана, - говорит правозащитник Мятанят Азизова, политбеженка, живущая в Европе. - Последние годы в стране тысячи судебных решений, которые не защищают нарушенные права, а наоборот, поддерживают структуры, нарушавшие права людей, особенно [...] свободу собраний, право на собственность».
По ее словам, решения Евросуда серьезно сказываются как на бюджете страны, так же и на ее имидже.
«Изменение в законе нацелено на то, чтобы население страны меньше обращалось в суд, так как юристы, представители в судах, сотрудничавшие с НПО, часто оказывали бесплатную правовую помощь. Меньше жалоб - это положительная статистика и доказательство того, что нарушений прав нет», - говорит Азизова.
В 2000 году аналогичные изменения были внесены в уголовный кодекс в отношении обвиняемой стороны. А с 2013 года потерпевшая сторона также была лишена права на защиту со стороны нечлена Коллегии адвокатов.
О том, что в Азербайджане систематически нарушаются права человека и собственности, не раз заявляли международные организации. В «Индексе прав собственности» Международного альянса прав собственности Азербайджан занимает 115-е место из 127 стран списка.
А в индексе «Состояние свободы в мире» организации Freedom House Азербайджан находится на 188-м месте из 210.
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