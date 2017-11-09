Президент Ла Лиги: «Барселона» продолжит выступление в испанской лиге
9 ноября 2017 - 11:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о выходе Каталонии из состава Испании. По его словам, футбольный клуб «Барселона» продолжит выступление в испанской лиге.
«Каталония не обретет независимость. Каталония останется в составе Испании на долгое время. А «Барселона» продолжит выступать в испанской лиге. Когда какие-то люди затевают мятеж, они заканчивают в тюрьме», – заявил он, пишет Eurosport со ссылкой на AS.
В Каталонии базируются две команды Ла Лиги – «Барселона» и «Эспаньол». Ранее ходили слухи, что каталонский топ-клуб может перейти в чемпионат Франции или АПЛ.
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