// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Президент Ла Лиги: «Барселона» продолжит выступление в испанской лиге

Президент Ла Лиги: «Барселона» продолжит выступление в испанской лиге
9 ноября 2017 - 11:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о выходе Каталонии из состава Испании. По его словам, футбольный клуб «Барселона» продолжит выступление в испанской лиге.

«Каталония не обретет независимость. Каталония останется в составе Испании на долгое время. А «Барселона» продолжит выступать в испанской лиге. Когда какие-то люди затевают мятеж, они заканчивают в тюрьме», – заявил он, пишет Eurosport со ссылкой на AS.

В Каталонии базируются две команды Ла Лиги – «Барселона» и «Эспаньол». Ранее ходили слухи, что каталонский топ-клуб может перейти в чемпионат Франции или АПЛ.

Ссылки по теме:
Eurosport.ru. Президент Ла Лиги – об отделении Каталонии: «Барселона» продолжит выступление в испанской лиге»
 Самое значимое
Велосипедист Степанян завоевал серебро на этапе розыгрыша Кубка мираВелосипедист Степанян завоевал серебро на этапе розыгрыша Кубка мира
В дисциплине скрэтч ведущий армянский велогонщик Эдгар Степанян стал серебряным призером
Левон Аронян сохранил вторую позицию в рейтинге ФИДЕЛевон Аронян сохранил вторую позицию в рейтинге ФИДЕ
Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен (2837). Представитель США Фабиано Каруана (2799) поднялся на третье место
Скоулс раскритиковал игру Мхитаряна против «Бенфики»Скоулс раскритиковал игру Мхитаряна против «Бенфики»
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Оуэн: Мхитарян демонстрирует свою исключительность
MEN: Мхитарян нуждается в поддержке Моуринью
Аронян вновь сыграл вничью с Лижэнем в финале Кубка мира по шахматам: Все решит тай-брейк
Мхитарян и Клопп обменялись комплиментами перед предстоящим матчем
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Пайлан: В основе системы образования Турции лежит религия Пайлан выразил возмущение в связи с тем, что министр образования Турции Исмет Йылмаз в своем выступлении абсолютно не обратился к данным изменениям
Дату проведения фестиваля бороды в Армении перенесли на июль 2018 года Место проведения фестиваля пока не выбрано, другие подробности пока не разглашаются
Супруга Джигарханяна согласилась на развод: Обе стороны отказались от примирения Мировой судебный участок 202 московского района Кунцево 27 ноября рассмотрит по существу иск о разводе Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Ридли Скотт вырежет сцены с Кевином Спейси из фильма «Все деньги мира» Для пересъемок некоторых планов придется заново приглашать звезд Марка Уолберга и Мишель Уильямс, однако это не должно составить особых проблем