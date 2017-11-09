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The People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в Торонто (видео)

The People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в Торонто
  9 ноября 2017 - 14:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Новый фильм «Вилла» французского кинорежиссера, сценариста и продюсера армянского происхождения Робера Гедикяна впечатлил руководителей международного кинофестиваля в Торонто. Об этом пишет американское издание The People’s World.

Издание рассказало о живущем в Марселе Гедигяне: «У него характерный, уникальный подход к представлению на экране серьезных проблем и юмора».

Издание также затронуло тему снятого в 2017 году фильма «Вилла», повествующего о взрослых детях, собравшихся зимой в доме своего стареющего отца, владельца ресторанчика (которым теперь управляет старший сын) в одной из уютных бухточек близ Марселя, и вынужденных осмыслить столкновение воспринятых от родителя идеалов всемирного братства с новым вызовом современности — нахлынувшими из-за моря иммигрантами. Фильм представлен на Международном кинофестивале в Торонто.

По данным источника,исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших.

«Фильм - целая психологическая наука. Семь персонажей представляют проблемы мира»,- отметили руководители кинофестиваля.

«Французско-армянский кинорежиссер уделяет большое внимание историческим событиям в своих фильмах. Его прошлый фильм «История безумца» рассказывает о Геноциде армян, тема, близкая для человека искусства с армянским наследием»,- отмечает издание.

Робер Гедикян родился в 1953 году в Марселе, окончил Практическую школу высших исследований, по ее окончании уже в 1977 году принял предложение режиссера Рене Фере написать сценарий фильма «Фернан».Как режиссёр испробовал разные жанры — от нуар («Вместо сердца») до сказки («Мой папа — инженер»), в 2000 году снял социальную драму «В городе все спокойно», в 2002 — мелодраму «Мари-Жо и две ее любви», отобранную в основной конкурс Каннского кинофестиваля.

Ссылки по теме:
The People's World. Refugees in Toronto: Reporting from the international film festival
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