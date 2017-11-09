Ученые рассказали об опасности перекусов перед сном
9 ноября 2017 - 12:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Вечерние перекусы не только приводят к набору лишнего веса, но и повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Соответствующее исследование опубликовано в журнале Experimental Physiology.
Ученые Национального автономного университета Мексики изучили уровень вредных жиров — триглицеридов, в крови крыс, которых кормили в разное время суток. Первая группа животных получала еду в обычном режиме, а другой давали дополнительную порцию перед сном, пишет РИА Новости.
В ходе эксперимента выяснилось, что у грызунов из второй группы количество жиров в крови оказалось значительно выше. Исследователи отмечают, что такие показатели значительно увеличивают риск возникновения диабета и проблем с сердцем.
По данным ученых, полученные в отношении крыс данные применимы и для человека. Специалисты советуют не пренебрегать своими биологическими часами и не нагружать организм пищей в тот момент, когда ему необходимо время для отдыха.
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