Объем торговли в Армении увеличился

PanARMENIAN.Net - За 9 месяцев 2017 года товарооборот в Армении увеличился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По данным Национальной статистической службы, товарооборот за январь-сентябрь составил 1,79 трлн драмов, в 2016 году - 1563 трлн драмов, а в 2015 году - 1,62 трлн драмов.

Оборот розничной торговли увеличился на 5,8% до 920,2 млрд драмов по сравнению с 9 месяцами предыдущего года.

73% товарооборота приходится на долю Еревана.Второе место занимает Котайкская область с 4,9%, третье - Ширакская область с 4,2%. Самый низкий показатель в Вайоцдзорской области - 0,6%.