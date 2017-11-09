Марадона: Месси - лучший на все времена
9 ноября 2017 - 13:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Завершивший карьеру аргентинский игрок, легенда футбола Диего Марадоннаобратился через медиа к аргентинскому футболисту, нападающему футбольного клуба «Барселона» Лионелю Месси.
«Лео, я могу лишь сказать, что люблю тебя. На тебя смотришь – и это захватывает. Дай другим сказать свое слово. Ты лучший на все времена», – сказал Марадонна, пишет Eurosport.
Диего Марадона не забил ни одного мяча в чемпионате Испании-2017/18. Лионель Месси за этот же период забил уже 12.
Самое значимое
В дисциплине скрэтч ведущий армянский велогонщик Эдгар Степанян стал серебряным призером
Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен (2837). Представитель США Фабиано Каруана (2799) поднялся на третье место
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Пайлан: В основе системы образования Турции лежит религия Пайлан выразил возмущение в связи с тем, что министр образования Турции Исмет Йылмаз в своем выступлении абсолютно не обратился к данным изменениям
Дату проведения фестиваля бороды в Армении перенесли на июль 2018 года Место проведения фестиваля пока не выбрано, другие подробности пока не разглашаются
Супруга Джигарханяна согласилась на развод: Обе стороны отказались от примирения Мировой судебный участок 202 московского района Кунцево 27 ноября рассмотрит по существу иск о разводе Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Ридли Скотт вырежет сцены с Кевином Спейси из фильма «Все деньги мира» Для пересъемок некоторых планов придется заново приглашать звезд Марка Уолберга и Мишель Уильямс, однако это не должно составить особых проблем