Марадона: Месси - лучший на все времена

PanARMENIAN.Net - Завершивший карьеру аргентинский игрок, легенда футбола Диего Марадоннаобратился через медиа к аргентинскому футболисту, нападающему футбольного клуба «Барселона» Лионелю Месси.

«Лео, я могу лишь сказать, что люблю тебя. На тебя смотришь – и это захватывает. Дай другим сказать свое слово. Ты лучший на все времена», – сказал Марадонна, пишет Eurosport.

Диего Марадона не забил ни одного мяча в чемпионате Испании-2017/18. Лионель Месси за этот же период забил уже 12.