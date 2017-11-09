Ридли Скотт вырежет сцены с Кевином Спейси из фильма «Все деньги мира»

PanARMENIAN.Net - Режиссер Ридли Скотт после консультаций с кинокомпанией Sony Pictures решил вырезать из фильма «Все деньги мира» сцены с Кевином Спейси. Оскандалившегося актера заменит Кристофер Пламмер.

Для пересъемок некоторых планов придется заново приглашать звезд Марка Уолберга и Мишель Уильямс, однако это не должно составить особых проблем, поскольку в большинстве заменяемых сцен оскароносный Спейси находится в кадре один, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Variety.

Ранее стало известно, что «Все деньги мира» решили не демонстрировать на фестивале AFI Fest в Калифорнии, однако Sony Pictures настояла на неизменности даты выхода фильма на большие экраны — премьера состоится 22 декабря.

В октябре актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26. Девять человек, занятых в телесериале «Карточный домик», также обвинили актера в сексуальных домогательствах.