Ридли Скотт вырежет сцены с Кевином Спейси из фильма «Все деньги мира»
9 ноября 2017 - 12:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Режиссер Ридли Скотт после консультаций с кинокомпанией Sony Pictures решил вырезать из фильма «Все деньги мира» сцены с Кевином Спейси. Оскандалившегося актера заменит Кристофер Пламмер.
Для пересъемок некоторых планов придется заново приглашать звезд Марка Уолберга и Мишель Уильямс, однако это не должно составить особых проблем, поскольку в большинстве заменяемых сцен оскароносный Спейси находится в кадре один, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Variety.
Ранее стало известно, что «Все деньги мира» решили не демонстрировать на фестивале AFI Fest в Калифорнии, однако Sony Pictures настояла на неизменности даты выхода фильма на большие экраны — премьера состоится 22 декабря.
В октябре актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26. Девять человек, занятых в телесериале «Карточный домик», также обвинили актера в сексуальных домогательствах.
Самое значимое
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Сценарий фильма держится в секрете.
Автор статьи признается, что перед просмотрел фильмы Параджанова «Тени забытых предков» и «Цвет граната», и называет последний самой влиятельной и спорной работой режиссера
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