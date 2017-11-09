Супруга Джигарханяна согласилась на развод: Обе стороны отказались от примирения
9 ноября 2017 - 13:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Супруга известного актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская дала согласие на развод, обе стороны отказались от примирения. Об этом сообщил адвокат актера и режиссера Евгений Парфенов.
Мировой судебный участок 202 московского района Кунцево 27 ноября рассмотрит по существу иск о разводе Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской.
«На сегодняшний день требования, заявленные нами (о разводе), они поддержали», — сказал адвокат. Он уточнил, что суд в соответствии с законом предложил сторонам примириться, но обе стороны отказались, пишет РИА Новости.
Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, «причинила ему много боли».
Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод. Вслед за этим Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра «от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива».
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