Дату проведения фестиваля бороды в Армении перенесли на июль 2018 года

PanARMENIAN.Net - В Армении проведут фестиваль бороды - «Морук Фест» (Beard Fest).

9 ноября стало известно, что фестиваль проведут 14 июля вместо заявленной ранее даты 8 сентября 2018 года.

Ранее в беседе с PanARMENIAN.Net директор фонда «Фестиваль Арени» Нуне Манукян заявила, что дата назначена неокончательно и может измениться. «Мы ожидаем иностранных гостей, и дата может измениться в зависимости от соглашения с ними»,- отметила Манукян.

Место проведения фестиваля пока не выбрано, другие подробности тоже пока не разглашаются.

В рамках фестиваля будут проведены конкурсы на самые длинные, короткие, красивые и нелепые бороды. Победители конкурсов удостоятся наград.

Ранее директор фонда «Фестиваль Арени» Нуне Манукян не исключила возможность участия в фестиваля приглашенных бородочей из числа известных людей.