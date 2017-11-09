// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Дату проведения фестиваля бороды в Армении перенесли на июль 2018 года

Дату проведения фестиваля бороды в Армении перенесли на июль 2018 года
9 ноября 2017 - 13:47 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении проведут фестиваль бороды - «Морук Фест» (Beard Fest).

9 ноября стало известно, что фестиваль проведут 14 июля вместо заявленной ранее даты 8 сентября 2018 года.

Ранее в беседе с PanARMENIAN.Net директор фонда «Фестиваль Арени» Нуне Манукян заявила, что дата назначена неокончательно и может измениться. «Мы ожидаем иностранных гостей, и дата может измениться в зависимости от соглашения с ними»,- отметила Манукян.

Место проведения фестиваля пока не выбрано, другие подробности тоже пока не разглашаются.

В рамках фестиваля будут проведены конкурсы на самые длинные, короткие, красивые и нелепые бороды. Победители конкурсов удостоятся наград.

Ранее директор фонда «Фестиваль Арени» Нуне Манукян не исключила возможность участия в фестиваля приглашенных бородочей из числа известных людей.

 Самое значимое
The Smithsonian: Обнаруженный в Армении несколько лет назад леопард дошел до ИранаThe Smithsonian: Обнаруженный в Армении несколько лет назад леопард дошел до Ирана
По словам основателя фонда Рубена Хачатряна, выяснилось, что у зафиксированного на камеру животного было 3 лапы
Smithsonian: Мобильные залы для дегустации могут преобразовать армянский винодельческий туризмSmithsonian: Мобильные залы для дегустации могут преобразовать армянский винодельческий туризм
Расположенные в юго-восточной части Армении, в старинном винодельческом районе, эти виноградники были выращены четырьмя поколениями армян
Газированная вода Chino’s: В Армении стартовало производство новой содовой для коктейлейГазированная вода Chino’s: В Армении стартовало производство новой содовой для коктейлей
Как рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net сам Ваан, идея производить содовую, которую можно будет использовать в коктейлях, пришла ему еще давно, так как сам он работает в барной индустрии
В столице Эстонии установят памятник ДовлатовуВ столице Эстонии установят памятник Довлатову
Как сообщила Социал-демократическая партия Эстонии, которая ранее инициировала в столичном парламенте соответствующий законопроект, установкой памятника займется специально созданная комиссия
Partner news
 Статьи
«Мы требуем продолжения банкета»

Где потусить в Ереване после двух ночи

 Самое читаемое в разделе
Армении удалось резко снизить количество селективных абортов
Премьер Армении: В Сюнике будут созданы большие возможности для сотрудничества с Ираном
VI форум Армения-Диаспора пройдет 18-20 сентября
Ученые: Витамин C эффективен для борьбы с лейкозами
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Пайлан: В основе системы образования Турции лежит религия Пайлан выразил возмущение в связи с тем, что министр образования Турции Исмет Йылмаз в своем выступлении абсолютно не обратился к данным изменениям
Супруга Джигарханяна согласилась на развод: Обе стороны отказались от примирения Мировой судебный участок 202 московского района Кунцево 27 ноября рассмотрит по существу иск о разводе Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Ридли Скотт вырежет сцены с Кевином Спейси из фильма «Все деньги мира» Для пересъемок некоторых планов придется заново приглашать звезд Марка Уолберга и Мишель Уильямс, однако это не должно составить особых проблем
Марадона: Месси - лучший на все времена «Лео, я могу лишь сказать, что люблю тебя. На тебя смотришь – и это захватывает. Дай другим сказать свое слово. Ты лучший на все времена», – сказал Марадонна