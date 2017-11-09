Дату проведения фестиваля бороды в Армении перенесли на июль 2018 года
9 ноября 2017 - 13:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении проведут фестиваль бороды - «Морук Фест» (Beard Fest).
9 ноября стало известно, что фестиваль проведут 14 июля вместо заявленной ранее даты 8 сентября 2018 года.
Ранее в беседе с PanARMENIAN.Net директор фонда «Фестиваль Арени» Нуне Манукян заявила, что дата назначена неокончательно и может измениться. «Мы ожидаем иностранных гостей, и дата может измениться в зависимости от соглашения с ними»,- отметила Манукян.
Место проведения фестиваля пока не выбрано, другие подробности тоже пока не разглашаются.
В рамках фестиваля будут проведены конкурсы на самые длинные, короткие, красивые и нелепые бороды. Победители конкурсов удостоятся наград.
Ранее директор фонда «Фестиваль Арени» Нуне Манукян не исключила возможность участия в фестиваля приглашенных бородочей из числа известных людей.
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