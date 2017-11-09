Дания облегчает визовый режим для некоторых категорий граждан Армении
9 ноября 2017 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 9 ноября одобрило предложение о заключении соглашения с Данией об упрощении процедуры выдачи виз.
Как отметил в ходе заседания заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, граждане РА и получают право на пребывание в Дании и других странах Шенгенской зоны на срок не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, что является существенным шагом на пути облегчения визового режима.
Отмечается, чтоупрощенные процедуры выдачи виз распространяются на ближайших родственников граждан Дании или граждан Армении, проживающих в этой стране на законных основаниях, членов официальных делегаций, журналистов, участников международных выставок, форумов, научных конференций, семинаров, международных спортивных мероприятий, программ обмена между городами-побратимами, лиц, посещающих Данию в целях лечения, участвующих в научной, культурной или творческой деятельности, представителей гражданского общества, водителей, осуществляющие международные транспортные перевозки, школьников, студентов, аспирантов, предпринимателей и представителей бизнес-организаций, лиц, посещающих воинские и гражданские захоронения.
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро.
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