Состоялась премьера клипа Сержа Танкяна и солистки группы IOWA

PanARMENIAN.Net - Состоялась премьера совместного клипа солиста группы System of A Down Сержа Танкяна и солистки группы IOWA Кати Иванчиковой на песню «Прекрасный день, чтобы умереть» (A Fine Morning To Die) – она была написана всемирно известным рок-музыкантом специально для фильма «Легенда о Коловрате» и стала заглавной песней саундтрека эпического блокбастера.

Грандиозная кинопостановка о драматических событиях русской истории, основанная на рязанском эпосе XIII века, выйдет на широкие экраны 30 ноября. Полная драматизма рок-композиция с этническими элементами смогла точно передать дух и накал фильма. Над словами песни вместе с Сержем работали Евгений и Дмитрий Раевские, а также солистка группы IOWA Катя Иванчикова.

«Я мечтал о таком проекте последние несколько лет. Соединить большой оркестр, сумасшедший рок и этнические музыкальные мотивы — в этом смысле моя мечта сбылась. Могу смело заявить, что невероятно горжусь работой над музыкой к фильму «Легенда о Коловрате», — рассказал Танкян, пишет Vesti.ru.

По мнению главного режиссера и продюсера фильма Джаника Файзиева, Танкян сумел создать оригинальный саундтрек к фильму, который можно по праву поставить в один ряд с лучшими образцами мировой киномузыки. В представленном публике клипе студийное видео музыкантов органично соединяется с кадрами фильма, рассказывая историю, в которой Серж поет от лица мужчины, идущего на войну, а Катя исполняет партию женщины, которая ждет и молится, чтобы ее любимый смог пройти все испытания и вернуться к ней.

Фильм «Легенда о Коловрате» выходит в прокат 30 ноября. Авторы сценария — Евгений и Дмитрий Раевские, Джаник Файзиев, Сергей Юдаков. Главный режиссер — Джаник Файзиев. Продюсируют картину Джаник Файзиев, Павел Степанов, Рафаел Минасбекян при участии телеканала «Россия 1».

Главные роли исполняют молодые актеры Илья Малаков и Полина Чернышова («Тихий Дон»). Хана Батыя играет Александр Цой, в остальных ролях – Алексей Серебряков, Андрей Бурковский, Игорь Савочкин, Юлия Хлынина, Александр Ильин мл., Тимофей Трибунцев, Виктор Проскурин и др.