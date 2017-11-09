Cборная Армении по самбо примет участие в чемпионате мира
9 ноября 2017 - 16:43 AMT
PanARMENIAN.Net - С 10 по 12 ноября в Сочи пройдет чемпионат мира по самбо, в котором на этот раз участвуют около 1000 самбистов из 93 государств – рекордное количество.
Впервые в борьбу сильнейших самбистов вступят также представители Китая, Египта, Кот д'Ивуара, Сент-Люсии, Гонконга и Бангладеша.
Армения также примет участие в ЧМ, делегация Армении отправилась на место проведения 8 ноября. На первенстве мира на ковер выйдут:
женщины - Ася Лалазарян (48 кг), Сосе Баласанян (52 кг);
мужчины (спортивное самбо) - Тигран Киракосян (52 кг), Максим Манукян (57 кг), Артур Саакян (62 кг), Рафик Манукян (68 кг), Арсен Казарян (74 кг), Мгер Карапетян (82 кг), Эдик Петросян (90 кг), Арсен Ханджян (100 кг);
мужчины (боевое самбо): Григор Мхитарян (52 кг), Эрнест Айрапетян (62 кг), Вачик Варданян (68 кг), Маврик Насибян (74 кг), Аветик Погосян (82 кг).
В Сочи также поехали тренеры Эрнест Мирзоян, Гагик Казарян, Агаси Галстян, Айк Аветисян, тренер-представитель Вовик Ходжаян, арбитр Эдуард Асланян, сообщает пресс-служба НОКА.
Возглавляет делегацию президент ФСА Левон Айрапетян.
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Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
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