Суд США обязал главную научную пиратку мира Александру Элбакян выплатить $20 млн
9 ноября 2017 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд в штате Вирджиния вынес решение о преследовании Александры Элбакян, казахстанско-российского администратора сайта Sci-Hub — ключевого пиратского ресурса мире в области научных публикаций. Она обязана выплатить 19,8 миллионов долларов.
Помимо многомиллионого штрафа, взыскать который все равно не получится (Элбакян укрывается в России), суд постановил, что дает «пострадавшим» от действий Элбакян западным организациям право подвергнуть ее жесткой интернет-цензуре в китайском стиле. До сих пор в США подобные действия рассматривались как ограничения свободы слова, пишет Kp.ru со ссылкой на ArsTechnica.
Александра Элбакян — один из десяти людей 2016 года по версии ведущего научного журнала Nature. При этом западными научными издательствами она рассматривается как ключевой научный пират. До появления ее детища — сайта Sci-Hub, любой желающий получить доступ к научным статьям должен был оплачивать дорогую электронную подписку. И даже в этом случае скачивать статьи из журналов было неудобно, в силу корявого интерфейса, свойственного большинству из них.
Сайт Элбакян и она сама имеют огромную популярность на Западе в научной среде. Чего не скажешь об издательствах. Ранее американский суд уже штрафовал Александру на 15 миллионов долларов. Наказание оставалось чисто формальным, в силу отсутствия информации о конкретном местонахождении Элбакян.
Новый иск был подан от American Chemical Society, еще одной организации, предоставляющей доступ к научным журналам за деньги. Сумма штрафа была установлена в 4,8 миллионов долларов. Новое решение суда дает American Chemical Society право требовать от поисковиков типа Google убрать Sci-Hub из выдачи результатов. Кроме того, он позволяет требовать от провайдеров и владельцев доменных имен заблокировать доступ к сайту как его владельцам, так и посетителям.
Между тем США, в отличие от КНР и частично России, до сих пор не знали системной интернет-цензуры такого уровня жесткости. Обычно американские правозащитники квалифицируют страны с такими инструментами воздействия на общественную дискуссию как диктатуры или авторитарные режимы. Возникла серьезная дискуссия о том, насколько такое серьезное нарушение свободы слова вообще законно в Америке. В Computer & Communications Industry Association, куда входят Amazon, Facebook, Google, Mozilla и Uber отмечают, что это вообще противоречит американским законам.
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