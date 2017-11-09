По стопам Джона Малковича: Hellomagazine o 5 причинах посетить Ереван

PanARMENIAN.Net - Захватывающие дух панорамы, вкусная еда, окрыляющие напитки - все это причины посетить Ереван. Издание HELLO.RU приводит самые веские причины посетить столицу Армении, как это сделал несколько недель назад Джон Малкович.

В октябре актер прилетел в Ереван, где стал героем public talk на тему «Новые грани театра» в рамках Ararat Speakers Night.

Издание называет Ереван «росозым городом» с синими птицами.

«Как ни крути, Ереван - это город контрастов, которые проявляются в том числе в его архитектуре. Здесь нет единой архитектурной картинки, каждое здание которой логично дополняло бы другое. И это легко объяснимо: Ереван был построен на 29 лет раньше, чем Рим, и за годы своего существования успел не один раз быть разрушенным и отстроенным заново. Исторические строения из темного камня соседствуют в Ереване с относительно свежими зданиями из розового туфа, а современные стеклянные бизнес-центры возвышаются над покосившимися домами «под снос»,- отмечает издание, перечисляя достопримечательности города.

В статье упомянуто также о кумирах Еревана и о культурном - и не очень - досуге местных жителей. авторы отмечают, что туристы приезжают в столицу Армении также и для того, чтобы увидеть родину Ким Кардашьян.

«Но главным национальным героем Еревана считается не столько она, сколько французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур, настоящее имя которого - Шахнур Азнавурян. В честь артиста названа площадь в центре армянской столицы, а недалеко от Каскада расположен его дом-музей. Из-за него в том числе в Ереване любят французскую музыку, но еще большую страсть армяне питают к джазу.Здесь огромное количество атмосферных джаз-клубов, самым культовым считается клуб виртуоза Левона Малхасяна - Malkhas Jazz Club. Поскольку клуб является одним из старейших в Ереване, в нем чувствуется советский флер - в хорошем смысле этого слова, а также возникает ощущение избранности, ведь в свое время здесь отметились и те же Ким Кардашьян с Канье Уэстом, и Владимир Путин с Дмитрием Медведевым»,- говорится в статье.

«В Ереване, как, пожалуй, нигде в мире, кухня идеально отражает характер ее жителей - она такая же многогранная и контрастная, отдающая дань традициям и не отказывающаяся от современных гастрономических веяний»,- отмечает издание.

«Кухню Армении принято считать в большей степени мясной, и всевозможные шашлыки, долма, суджук, лахмаджун и хаш это подтверждают. Найдется на армянском столе немало «приманок» и для вегетарианцев - чего стоят рулетики из баклажанов, салат из авелука, жингялов хац, мшош из чечевицы и не только. И мясоеды, и веганы не представляют свой обед без ароматного лаваша, свежей зелени и овощей, о которых московские супермаркеты могут только мечтать. На десерт принято подавать медовую пахлаву, слоеные пирожные гата, сладкий суджух, сухофрукты и варенье. Отказываться от десерта - как, впрочем, и от остальных блюд, можете даже не пытаться: армяне владеют даром убеждения и «уломают» на дополнительную порцию даже самого сытого гостя»,- говорится в статье.

Кроме того, издание рассказывает о традициях распивания алкогольных напитков в Армении и тостах, а также о любви армян к кофе, без которого не обходится ни одна трапеза: «Кофе по-армянски обычно завершают трапезу, а в процессе застолья пьют два напитка - гранатовое или виноградное вино и коньяк. И если в любовь армян к вину можно просто поверить на слово, то не рассказать пару историй о коньяке было бы кощунством, ведь коньяк для этого народа - не просто напиток, а часть культуры и истории».

Рассказывается о культуре виноделия, о секретах приготовления армянского коньяка.

Авторы статьи рассказывают также о красотах природы вне столицы Армении: «Всем, кто намерен посетить Ереван, советуем прислушаться к совету бывалых: приехав в этот город, хотя бы на день... покиньте его. Недалеко от столицы есть немало знаковых мест, которые расположены где-то в часе езды от нее. Один из главных пунктов must see - озеро Севан, которое находится в горах на высоте 1916 метров над уровнем моря».

«Помимо Севана в 40 километрах от Еревана близ горы Арарат находится монастырь Хор Вирап, где в 301 году правитель Трдат III признал христианство государственной религией. Другой обязательный к посещению монастырь - Гегард, основанный в IV веке и славящийся своею скальной архитектурой. Близ Гегарда находится языческий храм Гарни, который построили в честь бога Солнца Митры и сохранили по сей день, несмотря на принятие Арменией христианства. Увидев в Instagram других туристов снимки на фоне Хор Вирап, Гегарда и Гарни, не ревнуйте: так повелось, что эти памятники являются одними из наиболее часто посещаемых мест в Армении»,- отмечает издание.