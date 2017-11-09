Саргсян на встрече с Додоном подтвердил позицию РА по мирному урегулированию карабахского конфликта
9 ноября 2017 - 18:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян во время переговорв с прибывшим в Ереван президентом Республики Молдова Игорем Додономеще раз подтвердил позицию Армении, заключающаяся в исключительно мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
«В ходе переговоров мною еще раз была подтверждена позиция Армении, заключающаяся в исключительно мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН, в частности, касающихся принципов неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение. Была подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, направленных на недопущение эскалации ситуации, соблюдение режима прекращения огня, принятие дополнительных мер по снижению напряженности в зоне конфликта и интенсификацию переговорного процесса»,- заявил президент на пресс-конференции по итогам встречи с Додоном.
В рамках официального визита президента Молдовы в резиденции президента Армении состоялись армяно-молдовские переговоры высокого уровня в расширенном составе, с участием делегаций двух стран. Серж Саргсян и Игорь Додон подвели итоги переговоров в заявлениях перед представителями средств массовой информации.
В честь находящегося с официальным визитом в Армении Додона вечером от имени Саргсяна будет дан официальный прием.
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