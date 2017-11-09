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Матч Армения - Белоруссия: Мхитарян стал автором гола

Матч Армения - Белоруссия: Мхитарян стал автором гола
9 ноября 2017 - 18:57 AMT

PanARMENIAN.Net - В Ереване проходиттоварищеский матч между национальными сборными Армении и Белоруссии.

Так, по истечении первого тайма, армянская команда забила уже 2 меча, и счет матча - 2:0 в пользу сборной РА.

Автором первого гола на 41-й минуте стал Арас Озбилис, а всего через 4 минуты капитан команды и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян забил еще один гол.

Последний очный матч сборных Армении и Белоруссии состоялся в марте 2016 года и имел мирный исход (0:0).

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