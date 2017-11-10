Ученые: Существует связь между ожирением и пластиковыми упаковками
10 ноября 2017 - 10:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Химикат бисфенол А, широко применяемый при изготовлении пластиковых бутылок и упаковок для еды, может передаваться от матери к ребенку через плаценту и молоко. Как выяснили ученые из Университета штата Пенсильвания (США), попадание этого вещества в организм может вызвать у плода воспаления кишечника и печени.
К такой гипотезе ученые пришли после опыта на кроликах. Как показал эксперимент, у крольчихи-матери, которой ежедневно (с 15 дня беременности до 7 дня после родов) вводили около 200 милиграмм бисфенола А, рождается плод с «синдромом дырявого кишечника» и однообразной кишечной флорой, что указывает на перспективу развития хронических заболеваний, вызванных ожирением или воспалением, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Science Daily.
«Несмотря на то, что бисфенол А попал в организм плода не прямым путем, а через плаценту и молоко матери, воспаление наблюдалось на протяжении нескольких недель. Мы увидели, что ткани кишечника и печени повреждены, метаболитов и кишечных бактерий мало», — отметил один из авторов исследования, доцент Университета Пенсильвании Джайрем Ванамала.
Открытие связи между токсичными химикатами и воспалениями, как считает ученый, поможет более детально изучить, насколько пища и качество окружающей среды влияют на появление и развитие хронических болезней.
«Чтобы бороться с хроническими заболеваниями мы пытаемся понять, как полезные вещества могут положительно влиять на кишечные бактерии, и как токсичные — напротив, способствуют болезням. Теперь, когда мы видим влияние химикатов на воспаления, можно изучать положительные и противовоспалительные продукты, например, фиолетовый картофель, и смотреть, как здоровье матери будет влиять на восприимчивость плода к хроническим заболеваниям», — добавил исследователь.
РИА Новости https://ria.ru/science/20171109/1508485840.html
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