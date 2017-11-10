Disney снимет четвертую трилогию «Звездных войн»
10 ноября 2017 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Райан Джонсон, режиссер восьмого фильма из киносаги «Звездные войны» «Последние джедаи», который выйдет на экраны в декабре, будет снимать новую трилогию эпопеи. Как сообщили киноконцерны Lucasfilm и Disney 9 ноября, Джонсон, который выступит сценаристом и постановщиком следующих частей «Звездных войн», создаст совершенно новых персонажей, которых не было в саге о Скайуокерах.
На какой год запланировано создание новых серий, пока неизвестно, пишет Deutsche Welle.
Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» - второй из третьей трилогии киноэпопеи. Первая часть этой трилогии, вышедшая на экраны в 2015 году под названием «Пробуждение силы», была снята американским режиссером Джеффри Джейкобом Абрамсом, он же поставит и третью ее часть - «Эпизод IX», которая появится в декабре 2019 года.
Чтобы составить конкуренцию поставщикам фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа, таким как Netflix или Amazon.com, компания Disney уже давно планирует начать предоставлять услуги потокового интернет-вещания. По словам главы компании Боба Айгера, с 2019 года фильмы Disney должны будут показываться уже не через Netflix, а через собственный сервис, который планируется сделать гораздо более дешевым, чем у конкурента.
Предполагается, что «Звездные войны» будут предлагаться на рынке как сериал именно через потоковое вещание.
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Сценарий фильма держится в секрете.
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