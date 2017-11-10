// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Disney снимет четвертую трилогию «Звездных войн»

Disney снимет четвертую трилогию «Звездных войн»
10 ноября 2017 - 11:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Райан Джонсон, режиссер восьмого фильма из киносаги «Звездные войны» «Последние джедаи», который выйдет на экраны в декабре, будет снимать новую трилогию эпопеи. Как сообщили киноконцерны Lucasfilm и Disney 9 ноября, Джонсон, который выступит сценаристом и постановщиком следующих частей «Звездных войн», создаст совершенно новых персонажей, которых не было в саге о Скайуокерах.

На какой год запланировано создание новых серий, пока неизвестно, пишет Deutsche Welle.

Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» - второй из третьей трилогии киноэпопеи. Первая часть этой трилогии, вышедшая на экраны в 2015 году под названием «Пробуждение силы», была снята американским режиссером Джеффри Джейкобом Абрамсом, он же поставит и третью ее часть - «Эпизод IX», которая появится в декабре 2019 года.

Чтобы составить конкуренцию поставщикам фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа, таким как Netflix или Amazon.com, компания Disney уже давно планирует начать предоставлять услуги потокового интернет-вещания. По словам главы компании Боба Айгера, с 2019 года фильмы Disney должны будут показываться уже не через Netflix, а через собственный сервис, который планируется сделать гораздо более дешевым, чем у конкурента.

Предполагается, что «Звездные войны» будут предлагаться на рынке как сериал именно через потоковое вещание.

Ссылки по теме:
The Verge. Star Wars is getting an all-new trilogy from Rian Johnson
Deutsche Welle: Disney анонсировала съемки четвертой трилогии "Звездных войн"
 Самое значимое
Netflix разорвал сотрудничество с Кевином Спейси на фоне скандалаNetflix разорвал сотрудничество с Кевином Спейси на фоне скандала
Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве «Карточного домика» с участием Кевина Спейси
«Манюня» Наринэ Абгарян вышла на армянском: Писательница представит книгу 11 ноября«Манюня» Наринэ Абгарян вышла на армянском: Писательница представит книгу 11 ноября
Перевела «Манюню» на армянский Нарине Гижларян, которая, как и писательница, родом из Берда
Шер возвращается на большой экранШер возвращается на большой экран
Сценарий фильма держится в секрете.
Varsity о Сергее Параджанове: Один из величайших визуальных поэтов мираVarsity о Сергее Параджанове: Один из величайших визуальных поэтов мира
Автор статьи признается, что перед просмотрел фильмы Параджанова «Тени забытых предков» и «Цвет граната», и называет последний самой влиятельной и спорной работой режиссера
Partner news
 Статьи
Запоздалая слава

Кто такой Монатик и почему его ереванский концерт не состоится

 Самое читаемое в разделе
«Евровидение» изменило правила конкурса после недопуска Самойловой
Сценарии всех эпизодов 8 сезона «Игры престолов» написаны
200 лет со дня рождения Айвазовского
Ануш Элбакян во второй раз удостоилась «Эмми»
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Мхитарян - белорусам: Не расстраивайтесь, у вас очень хорошая сборная «Не расстраивайтесь. У вас очень хорошая сборная. Я думаю, что у вас всё впереди. Удачи в будущем», – сказал Мхитарян
В Ростовской области уничтожили 21 тонну помидоров из Армении Как рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора, пробы от партии были отправлены на экспертизу в специализированную лабораторию
Скончался сатирик Михаил Задорнов Актер долгое время страдал от онкологического заболевания. В конце 2016 года юморист был прооперирован в Германии
В РФ предлагают сократить рабочую неделю некурящих на 5 часов Парламентарий напоминает, что экономические потери РФ из-за курения составляют около 3% ВВП