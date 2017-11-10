В РФ предлагают сократить рабочую неделю некурящих на 5 часов
10 ноября 2017 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился 10 ноября к министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину с просьбой рассмотреть возможность сокращения продолжительности рабочей недели для некурящих граждан на 5 часов - до 35 часов.
Парламентарий напоминает, что экономические потери РФ из-за курения составляют около 3% ВВП. Он считает, что органам государственной власти необходимо разрабатывать методы стимулирования граждан отказываться от курения.
«В данном случае можно позаимствовать опыт развития трудового законодательства стран Европы, идущих по пути предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени», - пишет Власов, передает ТАСС.
«В данный момент мною прорабатывается инициатива о введении 35-часовой рабочей недели для некурящих», - сообщил он. По мнению депутата, данная мера положительно скажется одновременно и на экономике страны, и на здоровье населения. Депутат отмечает общую тенденцию развития трудового законодательства на сокращение фактического трудового времени.
«В связи с вышеизложенным прошу Вас распорядиться проанализировать возможность реализации данной инициативы», - обращается Власов к Топилину.
В настоящее время в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Мхитарян - белорусам: Не расстраивайтесь, у вас очень хорошая сборная «Не расстраивайтесь. У вас очень хорошая сборная. Я думаю, что у вас всё впереди. Удачи в будущем», – сказал Мхитарян
В Ростовской области уничтожили 21 тонну помидоров из Армении Как рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора, пробы от партии были отправлены на экспертизу в специализированную лабораторию
Apple признала: У iPhone X проблемы с сенсором В Apple прокомментировали ситуацию лишь после того, как о ней написал пользователь Reddit. Его поддержали другие обладатели iPhone X
Disney снимет четвертую трилогию «Звездных войн» Джонсон, который выступит сценаристом и постановщиком следующих частей «Звездных войн», создаст совершенно новых персонажей, которых не было в саге о Скайуокерах