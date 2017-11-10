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В РФ предлагают сократить рабочую неделю некурящих на 5 часов

В РФ предлагают сократить рабочую неделю некурящих на 5 часов
10 ноября 2017 - 11:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился 10 ноября к министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину с просьбой рассмотреть возможность сокращения продолжительности рабочей недели для некурящих граждан на 5 часов - до 35 часов.

Парламентарий напоминает, что экономические потери РФ из-за курения составляют около 3% ВВП. Он считает, что органам государственной власти необходимо разрабатывать методы стимулирования граждан отказываться от курения.

«В данном случае можно позаимствовать опыт развития трудового законодательства стран Европы, идущих по пути предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени», - пишет Власов, передает ТАСС.

«В данный момент мною прорабатывается инициатива о введении 35-часовой рабочей недели для некурящих», - сообщил он. По мнению депутата, данная мера положительно скажется одновременно и на экономике страны, и на здоровье населения. Депутат отмечает общую тенденцию развития трудового законодательства на сокращение фактического трудового времени.

«В связи с вышеизложенным прошу Вас распорядиться проанализировать возможность реализации данной инициативы», - обращается Власов к Топилину.

В настоящее время в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

Ссылки по теме:
Tass.ru: В Госдуме просят Топилина сократить рабочую неделю для некурящих
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