Скончался сатирик Михаил Задорнов
10 ноября 2017 - 11:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни.
Актер долгое время страдал от онкологического заболевания. В конце 2016 года юморист был прооперирован в Германии. По словам близких и родственников, лечение помогло заметно улучшить состояние артиста, передают «Известия».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Задорнов принял православие и соборовался.
23 октября 2016 года Задорнова увезли в больницу с концерта в Москве. У артиста случился эпилептический припадок на сцене. Ранее в тот же месяц сатирик отменил часть выступлений из-за химиотерапии.
Задорнов начал публиковать юмористические рассказы в 1974 году, позже стал писать монологи для эстрадных артистов, с конца 1980-х начал сам исполнять свои произведения со сцены. Сыграл несколько ролей в кино. О своих языческих взглядах он рассказал в 2007 году.
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