Ибрагимович: Не вернусь в сборную Швеции

PanARMENIAN.Net - Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович исключил возможность возвращения в сборную Швеции в случае ее попадания на ЧМ-2018.

«Я не думаю о сборной Швеции или чемпионате мира. Меня заботит мое скорейшее возвращение. Моя история с национальной командой окончена. Возможно, я мог бы сделать для нее большее, возможно, – нет, но эта история подошла к концу»,- отметил он, пишетEurosport со ссылкой наSky Sport Italy.

По его словам, будет здорово, если Швеция попадет на ЧМ: «Сейчас, когда меня нет в команде, сборная играет с меньшим давлением. К ней предъявляется меньше ожиданий. Когда я был в команде, от нее ждали побед на чемпионате мира или Евро».

«Мне кажется, что без меня все изменилось. Команда играет без напряжения, потому что ей нечего терять. Если бы я прислушался к своему эго, то сказал бы, что со мной Швеция безусловно была бы сильнее. Но сборная играет хорошо. Она заняла второе место в сложной группе и получила шанс сыграть в стыках. Сила этой команды в сыгранности», – сказал Ибрагимович.

10 ноября Швеция примет Италию в первом стыковом матче.