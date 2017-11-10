Ибрагимович: Не вернусь в сборную Швеции
10 ноября 2017 - 18:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович исключил возможность возвращения в сборную Швеции в случае ее попадания на ЧМ-2018.
«Я не думаю о сборной Швеции или чемпионате мира. Меня заботит мое скорейшее возвращение. Моя история с национальной командой окончена. Возможно, я мог бы сделать для нее большее, возможно, – нет, но эта история подошла к концу»,- отметил он, пишетEurosport со ссылкой наSky Sport Italy.
По его словам, будет здорово, если Швеция попадет на ЧМ: «Сейчас, когда меня нет в команде, сборная играет с меньшим давлением. К ней предъявляется меньше ожиданий. Когда я был в команде, от нее ждали побед на чемпионате мира или Евро».
«Мне кажется, что без меня все изменилось. Команда играет без напряжения, потому что ей нечего терять. Если бы я прислушался к своему эго, то сказал бы, что со мной Швеция безусловно была бы сильнее. Но сборная играет хорошо. Она заняла второе место в сложной группе и получила шанс сыграть в стыках. Сила этой команды в сыгранности», – сказал Ибрагимович.
10 ноября Швеция примет Италию в первом стыковом матче.
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