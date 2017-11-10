Карабахский вопрос обсудили на заседании Постоянного совета ОБСЕ
10 ноября 2017 - 16:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Следует принять дополнительные меры по расследованию инцидентов на линии соприкосновения нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в ответ на выступление сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, личного представителя действующего президента ОБСЕ и главы Группы планирования высокого уровня в Вене.
По его словам, женевская встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна — важный результат посреднических усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ во время активных контактов с Баку и Ереваном.
«Рассчитываем, что предстоящие контакты сопредседателей придадут дополнительный импульс мирному урегулированию этого застарелого конфликта», — сказал Лукашевич, пишет Sputnik-Армения.
По его словам, особое значение имеет и то, что по итогам саммита стороны условились интенсифицировать переговорный процесс. Это будет способствовать дальнейшему повышению доверия между сторонами и продвижению к компромиссу по сущностным аспектам урегулирования. Необходимым условием продуктивности посреднической миссии сопредседателей Минской группы является поддержание мира и стабильности в регионе.
«Стороны должны предпринять дополнительные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения. Надеемся на скорейшее согласование алгоритма расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ на основе схемы, которая позволит качественно нарастить возможности по мониторингу ситуации в регионе», — подчеркнул он.
Ранее в Женеве, в резиденции постпреда Швейцарии в офисе ООН и других международных организациях, прошли переговоры президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева по карабахскому урегулированию.
Встреча президентов прошла в постоянном представительстве Швейцарии при женевском отделении ООН. Переговоры начались в присутствии глав МИД двух стран Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, сопредседателей Минской группы Игоря Попова (РФ), Эндрю Шофера (США), Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Позже беседа между президентами продолжилась тет-а-тет.
Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
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«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
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