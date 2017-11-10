Карабахский вопрос обсудили на заседании Постоянного совета ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - Следует принять дополнительные меры по расследованию инцидентов на линии соприкосновения нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в ответ на выступление сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, личного представителя действующего президента ОБСЕ и главы Группы планирования высокого уровня в Вене.

По его словам, женевская встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна — важный результат посреднических усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ во время активных контактов с Баку и Ереваном.

«Рассчитываем, что предстоящие контакты сопредседателей придадут дополнительный импульс мирному урегулированию этого застарелого конфликта», — сказал Лукашевич, пишет Sputnik-Армения.

По его словам, особое значение имеет и то, что по итогам саммита стороны условились интенсифицировать переговорный процесс. Это будет способствовать дальнейшему повышению доверия между сторонами и продвижению к компромиссу по сущностным аспектам урегулирования. Необходимым условием продуктивности посреднической миссии сопредседателей Минской группы является поддержание мира и стабильности в регионе.

«Стороны должны предпринять дополнительные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения. Надеемся на скорейшее согласование алгоритма расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ на основе схемы, которая позволит качественно нарастить возможности по мониторингу ситуации в регионе», — подчеркнул он.

Ранее в Женеве, в резиденции постпреда Швейцарии в офисе ООН и других международных организациях, прошли переговоры президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева по карабахскому урегулированию.

Встреча президентов прошла в постоянном представительстве Швейцарии при женевском отделении ООН. Переговоры начались в присутствии глав МИД двух стран Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, сопредседателей Минской группы Игоря Попова (РФ), Эндрю Шофера (США), Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Позже беседа между президентами продолжилась тет-а-тет.