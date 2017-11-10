Председатель парламента Армении: Народ Карабаха сам распоряжается своей судьбой
10 ноября 2017 - 14:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения – гарант безопасности Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), однако народ Карабаха сам распоряжается своей судьбой. Такое заявление сделал председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян на 12-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентом Армении и Национальным собранием Арцаха.
Он подчеркнул также, что ни одна инстанция не может принять решения, которое будет неприемлемым для народа Арцаха или может угрожать его безопасности.
«Ни один вариант существования и статуса Арцаха в составе Азербайджана невозможен и неприемлем. Для достижения реального прогресса в переговорах Азербайджан, прежде всего, должен отказаться от даже теоретического представления Арцаха в своем составе», - подчеркнул Баблоян.
Касаясь осуществленных в Армении и Арцахе конституционных реформ, спикер парламента Армении отметил, что они необходимы для более эффективного управления государством и повышения уровня демократии.
Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
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Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.
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