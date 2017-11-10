Председатель парламента Армении: Народ Карабаха сам распоряжается своей судьбой

PanARMENIAN.Net - Армения – гарант безопасности Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), однако народ Карабаха сам распоряжается своей судьбой. Такое заявление сделал председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян на 12-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентом Армении и Национальным собранием Арцаха.

Он подчеркнул также, что ни одна инстанция не может принять решения, которое будет неприемлемым для народа Арцаха или может угрожать его безопасности.

«Ни один вариант существования и статуса Арцаха в составе Азербайджана невозможен и неприемлем. Для достижения реального прогресса в переговорах Азербайджан, прежде всего, должен отказаться от даже теоретического представления Арцаха в своем составе», - подчеркнул Баблоян.

Касаясь осуществленных в Армении и Арцахе конституционных реформ, спикер парламента Армении отметил, что они необходимы для более эффективного управления государством и повышения уровня демократии.