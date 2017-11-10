Netflix снимет сериал о падении династии Романовых

PanARMENIAN.Net - Американская компания Netflix снимает дорогостоящий сериал о падении династии Романовых «Последние цари».

Компания купила права на съемки многосерийного фильма у кинокомпании Nutopia. Сериал будет состоять из шести эпизодов. Его выход запланирован на 2018 год, точная данная премьеры не сообщается, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Deadline.

Как пишет портал, сериал соединит документальную хронику и реконструкцию событий. В нем будет рассказано о падении династии и гибели Николая II и царской семьи.

Ранее – задолго до выхода в прокат – широкий общественный резонанс вызвал фильм «Матильда» об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская.