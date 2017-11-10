Мхитарян о матче Армения - Белоруссия: Приятно, что я стал автором гола

PanARMENIAN.Net - Капитан сборной Армении и полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал состоявшийся 9 ноября в Ереване товарищеский матч с командой Белоруссии.

«Вечером 9 ноября я играл в Армении, в составе сборной. Хорошая, красивая командная игра. Приятно, что я стал автором гола», – написал Мхитарян.

Футболист напомнил также болельщикам, что они могут посмотреть посвященный ему фильм в эфире MUTV 16 ноября в 21:00.

Мхитарян после завершения товарищеского поединка с командой Белоруссии пожелал соперникам удачи в будущем.

В товарищеском матче, который 9 ноября состоялся в Ереване, армянская команда разгромила сборную Белоруссии со счетом 4:1. В составе хозяев поля один из мячей на свой счет записал Мхитарян.