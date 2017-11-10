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Молодежная сборная РФ по хоккею победила Канаду благодаря дублям Манукяна и Полодяна

Молодежная сборная РФ по хоккею победила Канаду благодаря дублям Манукяна и Полодяна
10 ноября 2017 - 15:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Сборная России по хоккею U20 одержала победу над соперниками из OHL Канады в Онтарио, результат игры — 5:2.

Первый период россияне выиграли со счетом 2:1 — на буллит на первой минуте Тейлора Рэддиша сборная России ответила шайбами Дмитрия Саморукова и Артема Манукяна. Адам Машерин сравнял счет на 28-й минуте, спустя две минуты Манукян оформил дубль. Затем свои две шайбы забросил Алексей Полодян, сняв вопросы о победителе, пишет Championat.com.

На последних минутах третьего периода канадцы заменили вратаря, выпустив на лёд пятерых нападающих и лишь одного защитника, но спасти игру им не удалось.

Вратарь сборной России Алексей Мельничук отразил 35 бросков по своим воротам.

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Championat.com: Сборная России U20 выиграла у Канады, дубли на счету Манукяна и Полодяна
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