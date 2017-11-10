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Tengrinews об Армении в ноябре: Вино, шашлык и Крылья Татева

Tengrinews об Армении в ноябре: Вино, шашлык и Крылья Татева
10 ноября 2017 - 17:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянское вино - это настоящий карнавал ароматов, вкусов, ощущений, эмоций. В каждом глотке - свежий горный воздух Арарата, присущие армянам эмоциональность и страсть. Об этом пишет казахское издание Tengrinews.

«Буквально несколько лет назад маленькая, но высокогорно-роскошная страна Закавказья - Армения - стала столицей мира виноделов. Представьте только: шесть тысяч лет назад, пока древние египтяне строили пирамиды, а греки создавали систему канализации, армяне тоже делали свой вклад в развитие цивилизации - изготовляли напиток богов в пещере Арени у реки Гнишек, что в сотне километров от Еревана. Такова геолокация самой древней винодельни в истории человечества»,- рассказывает издание.

В материале отмечается, что в Армению можно ездить круглый год, но особенно важно попасть в страну в ноябре: «Потому что весь месяц армяне празднуют всенародный праздник вина. Повсеместно устраиваются винные ярмарки, проводятся дегустации - все это в сопровождении волнующих душу и кровь танцев и музыки.Виноделие в Армении имеет тысячелетнюю историю проб, ошибок, экспериментов и открытий в поисках идеальных пропорций, сочетаний и выдержки».

Издание рассказывает о различных сортах армянского вина, изготовленного в разных областях страны по особенным традициям: «Главная гордость армянского виноделия - фруктовые вина: белое полусладкое айвовое соломенного оттенка, полусладкое черносливовое бордового цвета, легендарное полусладкое гранатовое вино из особенного сорта граната «аспет», оставляющее ореховое послевкусие на устах, ежевичное вино, рождающее желание отведать дичь на гриле в остром соусе, красное полусладкое вишневое вино с оттенком жареного миндаля, розовое малиновое вино, для которого отбираются ягоды без изъяна. Ну и, конечно, вина из винограда.

В статье говорится и об армянской кухне: отмечается армянский шашлык, разнообразные толмы (капустные или виноградные листья, фаршированные говядиной или бобовыми), супы хашлама, танапур и хаш, местные рыбные изделия, мясные шарики кюфта из говядины или баранины, ариса - блюдо из курятины и крупы.

Авторы материала советуют прогуляться по Еревану,«ведь этот город на три десятка лет старше Вечного Рима».

«Отдохните на берегах лазурного озера Севан. Оно расположено на высоте 2 000 метров над уровнем моря и входит в число самых больших пресноводных озер в мире. Выделите время на посещение монастыря Татев, чтобы почувствовать мистическую борьбу добра и зла на мосту Дьявола. А оттуда хоть на край света, хоть за край на Крыльях Татева - по самой длинной канатной дороге мира, пролетающей над ущельем реки Воротан глубиной более 320 метров»,- пишет издание, отмечая, что Армения является одной из самых недорогих стран СНГ в части проживания и питания, а туризм и культура гостеприимства в этой стране развиты хорошо.

Ссылки по теме:
Tengrinews.kz. Армения в ноябре: вино, шашлык и Крылья Татева
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