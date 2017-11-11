WSJ: Анкара предлагала экс-советнику Трампа $15 млн за похищение Гюлена

PanARMENIAN.Net - Турецкое правительство предлагало 15 млн долларов экс-советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну и его сыну за помощь в экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена из Соединенных Штатов в Турцию.

Представители Анкары встречались с Флинном в декабре 2016 года. В ходе встречи обсуждался, в частности, план, при котором Гюлена, проживающего в эмиграции в Пенсильвании, насильно доставили бы на частном самолете в Турцию, пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

В то же время свидетельств того, что экс-советник Трампа получил от Анкары какие-либо деньги, нет.

Эта история стала предметом расследования со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера, отмечает газета. В свою очередь, адвокаты Майкла Флинна назвали сведения, приведенные в статье WSJ, «возмутительными» и «ложными».

Власти Турции считают Фетхуллаха Гюлена главным организатором попытки госпереворота в июле 2016 года и с 2016 года безуспешно пытаются добиться от Вашингтона его экстрадиции.