WSJ: Анкара предлагала экс-советнику Трампа $15 млн за похищение Гюлена
11 ноября 2017 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкое правительство предлагало 15 млн долларов экс-советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну и его сыну за помощь в экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена из Соединенных Штатов в Турцию.
Представители Анкары встречались с Флинном в декабре 2016 года. В ходе встречи обсуждался, в частности, план, при котором Гюлена, проживающего в эмиграции в Пенсильвании, насильно доставили бы на частном самолете в Турцию, пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
В то же время свидетельств того, что экс-советник Трампа получил от Анкары какие-либо деньги, нет.
Эта история стала предметом расследования со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера, отмечает газета. В свою очередь, адвокаты Майкла Флинна назвали сведения, приведенные в статье WSJ, «возмутительными» и «ложными».
Власти Турции считают Фетхуллаха Гюлена главным организатором попытки госпереворота в июле 2016 года и с 2016 года безуспешно пытаются добиться от Вашингтона его экстрадиции.
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