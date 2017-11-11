Граждане Грузии смогут иметь двойное гражданство
11 ноября 2017 - 11:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Новая Конституция Грузии, принятая парламентом в октябре, предусматривает либеральный подход к грузинскому гражданству. Об этом заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.
«В новой Конституции установлен либеральный подход к гражданству Грузии. В частности, получение гражданства другой страны не означает автоматической потери грузинского гражданства, как это было записано в прежней редакции Конституции», - сообщил Кобахидзе.
Он отметил, что данное положение Конституции имеет большое значение для находящихся в других странах грузинских граждан, пишет «Грузия-Online».
На основании прежней редакции Конституции экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в декабре 2015 года был лишен грузинского гражданства, так как получил гражданство Украины. Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили был вынужден в 2012 году выйти из французского гражданства, чтобы получить грузинское.
По данным Министерства юстиции, около 30 тысяч граждан Грузии получили гражданство других стран, но не сообщили об этом властям страны.
Новая Конституция Грузии вступит в силу в конце 2018 года, после проведения очередных президентских выборов.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили в Карабахе режим прекращения огня около 200 раз За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. Противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций 2300 выстрелов
Еще один дефект iPhone X: На дисплее появляется зеленая полоска Перезагрузка не решает проблему, владельцы утверждают, что не подвергали смартфон физическому воздействию и не роняли его
Экс-президент Facebook: Одному Богу известно, что соцсеть делает с мозгами наших детей Паркер - один из основателей компании и ее первый президент - дал волю своим переживаниям и раскритиковал свое детище в интервью изданию Axios на конференции в Филадельфии
Самбист Тигран Киракосян завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Сочи В финале армянский самбист победил действующего чемпиона мира монгола Марала-Эрдэнэ Чимэддоржа (5-1)