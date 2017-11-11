В Москве открыли бюст маршала Баграмяна

PanARMENIAN.Net - В Музее Победы в Москве состоялась церемония открытия бюста маршала Советского Союза Ивана (Ованнеса) Баграмяна по случаю его 120-летия. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в РФ.

Бронзовая скульптура полководца установлена в главном зале музея, который хранит память о подвиге народов в годы Великой Отечественной войны.

В церемонии открытия бюста приняли участие министр обороны Армении Виген Саркисян, замминистра обороны России Александр Фомин, посол Армении в России Вардан Тоганян, потомки полководцев Победы и представители армянской общины Москвы.

Бронзовый бюст Баграмяна является даром Армении Российской Федерации. Автором бронзовой скульптуры стали Ашот Татевосян (Татев) и Мисак Мелконян.

В рамках мероприятия Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России под управлением Алексея Карабанова исполнил произведения армянского композитора Комитаса, в зале Славы музея состоялась также демонстрация свето-звуковой инсталляции «Дорога к Победе».