// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Москве открыли бюст маршала Баграмяна

В Москве открыли бюст маршала Баграмяна
11 ноября 2017 - 11:22 AMT

PanARMENIAN.Net - В Музее Победы в Москве состоялась церемония открытия бюста маршала Советского Союза Ивана (Ованнеса) Баграмяна по случаю его 120-летия. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в РФ.

Бронзовая скульптура полководца установлена в главном зале музея, который хранит память о подвиге народов в годы Великой Отечественной войны.

В церемонии открытия бюста приняли участие министр обороны Армении Виген Саркисян, замминистра обороны России Александр Фомин, посол Армении в России Вардан Тоганян, потомки полководцев Победы и представители армянской общины Москвы.

Бронзовый бюст Баграмяна является даром Армении Российской Федерации. Автором бронзовой скульптуры стали Ашот Татевосян (Татев) и Мисак Мелконян.

В рамках мероприятия Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России под управлением Алексея Карабанова исполнил произведения армянского композитора Комитаса, в зале Славы музея состоялась также демонстрация свето-звуковой инсталляции «Дорога к Победе».

Ссылки по теме:
Посольство Армении в РФ в Twitter
 Самое значимое
The People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в ТоронтоThe People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в Торонто
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Американский штат Индиана признал Геноцид армянАмериканский штат Индиана признал Геноцид армян
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
МГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфереМГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфере
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
Новоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в КарабахеНовоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в Карабахе
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Граждане Армении могут получить право работать в России водителями с национальными правами
Епархия ААЦ в Грузии: Не имеем притязаний к храму в Гумбурдо и считаем его грузинским
Саргсян после встречи с Алиевым: Единственное решение - это Карабах вне Азербайджана
Джигарханян о жене: Она фантастический вор, попыталась завладеть финансами театра
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Экс-министр культуры Франции назначена Гендиректором ЮНЕСКО Председатель 39-й сессии Генеральной конференции Зохур Алауи поздравил нового Генерального директора с итогами голосования, которые окончательно утвердили выбор Исполнительного совета
Еще один дефект iPhone X: На дисплее появляется зеленая полоска Перезагрузка не решает проблему, владельцы утверждают, что не подвергали смартфон физическому воздействию и не роняли его
Экс-президент Facebook: Одному Богу известно, что соцсеть делает с мозгами наших детей Паркер - один из основателей компании и ее первый президент - дал волю своим переживаниям и раскритиковал свое детище в интервью изданию Axios на конференции в Филадельфии
Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по столице Йемена По информации телеканала SBS, удары были нанесены по зданию министерства обороны Йемена