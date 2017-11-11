Армянин стал трехкратным чемпионом Австрии по тяжелой атлетике

PanARMENIAN.Net - АрмянинСаркис Мартиросян стал трехкратным чемпионом Австрии по тяжелой атлетике.

В завершившемся в городе Грац чемпионате Австрии по тяжелой атлетике Мартиросян занял первое место в весовой категории 105 кг и завоевал золотую медаль.

По результатам этого чемпионата, 31-летний спортсмен получил право принимать участие в Чемпионате мира-2017, который пройдет в США в период с 28 ноября по 5 декабря, пишет Rusarminfo.

В 2015 и 2016 годах Саркис Мартиросян уже становился чемпионом Австрии.