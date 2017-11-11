В Абу-Даби открылся первый филиал Лувра на Ближнем Востоке

PanARMENIAN.Net - Первый филиал французского музея искусств Лувр 11 ноября распахнул свои двери для широкой публики в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби; к его открытию приурочены многочисленные концерты, спектакли и музыкальные выступления артистов из Франции и стран Персидского залива.

Как сообщил ранее журналистам глава департамента туризма ОАЭ Мухаммед Халифа бен Мубарак, администрации музея пришлось напечатать тысячу дополнительных билетов на вход в музей в первые дни его работы, пишет РИА Новости.

Строительство музея, который расположился на насыпном острове, с трех сторон окруженном водами Персидского залива, началось 10 лет назад. По задумке его французского архитектора Жана Новеля, дизайн строения отражает дух Эмиратов — стремление к наиболее современным достижениям мира в сочетании с сохранением традиций жителей Аравийского полуострова — региона пустыни и моря.

Самой выдающейся частью дизайна здания музея является его необычная восьмиэтажная крыша-купол, которая прикрывает внешнюю и внутреннюю стороны музейного комплекса, одновременно пропуская солнечный свет через многочисленные отверстия. Диаметр кружевной крыши-купола составляет 180 метров, она весит 7,7 тысячи тонн — тяжелее, чем вес металлической конструкции Эйфелевой башни. Создавая эту крышу, Новель брал в качестве идеи образ распространенной в этих краях финиковой пальмы, пропускающей свет через крону.

Площадь музея составляет почти сто тысяч квадратных метров. Ожидается, что он войдет в число пяти самых крупных музеев по всему миру, носящих название «Лувр». Музей в Абу-Даби сможет называться Лувром в течение 30 лет и шести месяцев.

Под оригинальной крышей-куполом разместились 55 небольших строений в аравийском городском стиле низких построек, в них находятся 23 зала для постоянной экспозиции. Она состоит из более 600 экспонатов, 300 из которых предоставлены в аренду на десять лет 13 ведущими музеями Франции, а 235 входят в собственную коллекцию музея в Абу-Даби. Лувр в столице ОАЭ также позаимствовал 28 выдающихся музейных экспонатов из Саудовской Аравии, султаната Омана и Иордании. Так, иорданский департамент древностей дал в аренду статую человека с двумя головами, чей возраст составляет восемь тысяч лет.

Официальное открытие музея состоялось несколько дней назад в присутствии наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейида Аль Нахайяна, президента Франции Эммануэля Макрона, королей Бахрейна, Марокко, президента Афганистана и высокопоставленных лиц разных стран. Макрон приурочил к открытию филиала знаменитого во всем мире французского музея свой первый визит в ОАЭ с момента его вступления в должность президента Франции.