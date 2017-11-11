Самбист Тигран Киракосян завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Сочи
11 ноября 2017 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянин Тигран Киракосян завоевал золотую медаль в весовой категории до 52 кг на чемпионате мира по самбо, который проходит в Сочи.
В финале армянский самбист победил действующего чемпиона мира монгола Марала-Эрдэнэ Чимэддоржа (5-1).
По итогам первого соревновательного дня, у Армении одна золотая медаль, другие армянские спортсмены не заняли призовых мест.
С 10 по 12 ноября в Сочи (Россия) проходит Чемпионат мира по самбо 2017 среди мужчин, женщин и по правилам боевого самбо. За 27 комплектов наград поборются спортсмены от более чем 90 стран. Делегация Армении отправилась на место проведения чемпионата 8 ноября.
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