Самбист Тигран Киракосян завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Сочи

PanARMENIAN.Net - Армянин Тигран Киракосян завоевал золотую медаль в весовой категории до 52 кг на чемпионате мира по самбо, который проходит в Сочи.

В финале армянский самбист победил действующего чемпиона мира монгола Марала-Эрдэнэ Чимэддоржа (5-1).

По итогам первого соревновательного дня, у Армении одна золотая медаль, другие армянские спортсмены не заняли призовых мест.

С 10 по 12 ноября в Сочи (Россия) проходит Чемпионат мира по самбо 2017 среди мужчин, женщин и по правилам боевого самбо. За 27 комплектов наград поборются спортсмены от более чем 90 стран. Делегация Армении отправилась на место проведения чемпионата 8 ноября.