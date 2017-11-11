Неймар расплакался на пресс-конференции после слов тренера
11 ноября 2017 - 16:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар и тренер сборной БразилииТите пришли на пресс-конференцию после товарищеского матча с Японией.
Один из журналистов задал вопрос тренеру, нет ли у него проблем с нападающим, учитывая, что приход Неймара негативно отразился на обстановке в раздевалке «ПСЖ». Тите вступился за нападающего.
«Мы работаем вместе уже полтора года, и мне надоело слышать, что у меня якобы есть проблемы с Неймаром из-за его огромного влияния в раздевалке. Мы неидеальны, мы люди. Иногда мы реагируем неправильно. Я делал так во время карьеры. Но есть обстоятельства, которые надо учитывать и надо быть осторожным, чтобы не обобщать. Я могу говорить о характере Неймара, его сущности и большом сердце», – сказал Тите, пишет Eurosport со ссылкой на Marca.
После слов тренера Неймар расплакался, обнял его и покинул пресс-конференцию.
Бразильцы победили Японию со счетом 3:1.
Ранее французские медиа сообщали, что у Неймара серьезный конфликт с главным тренером «ПСЖ» Унаи Эмери и форвардом Эдинсоном Кавани.
Photo: AP
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