Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по столице Йемена
11 ноября 2017 - 12:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла два авиаудара по столице Йемена Сана, занятой повстанцами-хуситами. Об этом в ночь на 11 ноября сообщает агентство AFP со ссылкой на очевидцев. По информации телеканала SBS, удары были нанесены по зданию министерства обороны Йемена.
Сообщается, что в результате авианалета были ранены по меньшей мере три мирных жителя. Некоторые источники сообщают о минимум десяти пострадавших. Удары пришлись по жилому району неподалеку от здания Минобороны, пишет Deutsche Welle.
4 ноября системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную в сторону Эр-Рияда с территории Йемена военизированной группировкой повстанцев-хуситов из шиитского движения «Ансар Алла». Саудиты назвали это актом агрессии со стороны Ирана, обвинив Тегеран в поставках ракет хуситам, и устроили блокаду морских и воздушных портов Йемена.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.
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