Экс-президент Facebook: Одному Богу известно, что соцсеть делает с мозгами наших детей

PanARMENIAN.Net - Экс-президент Facebook Шон Паркер раскритиковал соцсеть за воздействие на мозг. Паркер - один из основателей компании и ее первый президент - дал волю своим переживаниям и раскритиковал свое детище в интервью изданию Axios на конференции в Филадельфии.

Когда Facebook только создавался, Паркер, по его словам, и представить себе не мог, во что это выльется: «Процесс размышлений, которые привели к созданию таких приложений - и первое из них FB - шел в таком ключе: как бы нам занять побольше вашего времени и отвлечь внимание максимально долго? Для этого нужно что-то вроде регулярного впрыска дофамина - каждый раз, когда кто-то ставит лайк или комментирует ваш пост, или фотографию, или что угодно. Тогда вы размещаете еще что-нибудь… и снова получаете лайки и комменты».

«Когда Facebook начал набирать силу, ко мне подходили люди и говорили: «А меня в социальных сетях нет». А я им отвечал: «Окей, скоро будете». Не знаю, понимал ли я, какие будут последствия, потому что мы не планировали такие последствия, что социальная сеть вырастет до миллиарда, двух миллиардов человек, и это буквально изменит отношения в обществе, отношения людей друг с другом»,- рассказал Паркер, пишет BBC.

«Вероятно, это влияет на производительность, и влияет очень странно. Одному Богу известно, что это делает с мозгами наших детей», - сказал экс-президент Facebook. Сам он уже распрощался с привычкой зависать в соцсетях, потому что это слишком большая трата времени.

Впрочем, страница у Паркера еще есть: «Если Марк (Цукерберг) услышит все это, то, наверное, заблокирует мой аккаунт, - пошутил Шон. - Я использую эти платформы, просто не позволяю этим платформам использовать меня».

Шон Паркер получил славу в мире информационных технологий, когда создал первый в мире музыкальный файлообменик - знаменитый Napster. Став инвестором и президентом Facebook, он перевез компанию в Силиконовую долину и пробивал идеи Марка Цукерберга перед крупными инвесторами.

В фильме «Социальная сеть» - киноверсии ранних дней компании - роль Паркера сыграл Джастин Тимберлейк.