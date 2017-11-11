Еще один дефект iPhone X: На дисплее появляется зеленая полоска
11 ноября 2017 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Владельцы iPhone X стали жаловаться на зеленую вертикальную полоску, которая появилась на дисплее устройства вскоре после покупки.
Перезагрузка не решает проблему, владельцы утверждают, что не подвергали смартфон физическому воздействию и не роняли его, пишет Lenta.ru со ссылкой на Mashable.
Один из пользователей Twitter сообщил, что ему поменяли iPhone, когда он пришел с этой проблемой в AppStore. Издание обратилось за комментарием к Apple, на момент публикации заметки корпорация не ответила на запрос издания.
Apple 10 ноября признала проблемы с сенсором iPhone X, который перестает реагировать при холодной погоде. Компания обещает исправить дефект в одном из следующих обновлений. Ранее корпорация предупредила о возможном выгорании дисплея смартфона, это может произойти, если на экране долгое время будет открыто очень яркое и контрастное изображение.
iPhone X представили в августе, его продажи начались 3 ноября, предзаказ стартовал в конце октября. Стоимость устройства начинается от 999 долларов.
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