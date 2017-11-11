Экс-министр культуры Франции назначена Гендиректором ЮНЕСКО
11 ноября 2017 - 14:13 AMT
PanARMENIAN.Net - 10 ноября Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила кандидатуру Одри Азуле (Франция) на пост Генерального директора Организации.
13 октября члены Исполнительного совета ЮНЕСКО предложили кандидатуру Одри Азуле на пост Генерального директора Организации. Она сменит на этом посту уходящего Генерального директора Ирину Бокову.
Председатель 39-й сессии Генеральной конференции Зохур Алауи поздравил нового Генерального директора с итогами голосования, которые окончательно утвердили выбор Исполнительного совета.
«В этот момент я думаю о всех тех людях, с которыми я познакомилась за последние месяцы, а также о тех, с кем была знакома ранее в своих различных профессиональных ролях, о всех тех, кто возлагает большие надежды на ЮНЕСКО», - заявила Азуле, обращаясь к участникам Генеральной конференции.
«Я думаю о мандате ЮНЕСКО, который поразительно современен. Я думаю о всех вас, кто осознает трудности, с которыми сталкивается Организация, при этом зная, насколько она незаменима и важна для решения проблем в современном мире. Я думаю о всех тех, кто стремится к единству и покою, которые позволят Организации наилучшим образом реализовать свой мандат»,- отметила она.
Одри Азуле, родившаяся в 1972 году, работала министром культуры Франции в период с февраля 2016 года по май 2017 года. Она занимала руководящие должности во французском секторе общественного вещания, а также последовательно работала в качестве докладчика в государственном агентстве аудита и эксперта по правовым вопросам в области культуры и коммуникации в Европейской комиссии.
Одри Азуле будет 11-м Генеральным директором ЮНЕСКО и второй женщиной, занимающей эту должность. Одри Азуле вступит в должность 15 ноября.
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