ВС Азербайджана за неделю нарушили в Карабахе режим прекращения огня около 200 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 5 по 11 ноября на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск сохранилась относительно спокойная оперативная обстановка. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. Противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций 2300 выстрелов.

Подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство.

В период с 29 октября по 4 ноября обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск была относительно спокойной.В указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня из стрелкового оружия, произведя в направлении армянских позиций НКР 1500 выстрелов.