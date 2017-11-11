ВС Азербайджана за неделю нарушили в Карабахе режим прекращения огня около 200 раз
11 ноября 2017 - 14:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 5 по 11 ноября на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск сохранилась относительно спокойная оперативная обстановка. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. Противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций 2300 выстрелов.
Подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство.
В период с 29 октября по 4 ноября обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск была относительно спокойной.В указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня из стрелкового оружия, произведя в направлении армянских позиций НКР 1500 выстрелов.
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