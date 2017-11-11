Фигуристка Медведева победила на этапе Гран-при в Осаке

Samsung разрабатывает компактный безрамочный смартфон По данным источника, смартфон получит дисплей менее 5 дюймов формата Infinity Display с тонкими рамками, который будет занимать практически всю переднюю поверхность По данным источника, смартфон получит дисплей менее 5 дюймов формата Infinity Display с тонкими рамками, который будет занимать практически всю переднюю поверхность

ВС Азербайджана за неделю нарушили в Карабахе режим прекращения огня около 200 раз За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. Противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций 2300 выстрелов За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. Противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций 2300 выстрелов

Экс-министр культуры Франции назначена Гендиректором ЮНЕСКО Председатель 39-й сессии Генеральной конференции Зохур Алауи поздравил нового Генерального директора с итогами голосования, которые окончательно утвердили выбор Исполнительного совета Председатель 39-й сессии Генеральной конференции Зохур Алауи поздравил нового Генерального директора с итогами голосования, которые окончательно утвердили выбор Исполнительного совета