Фигуристка Медведева победила на этапе Гран-при в Осаке
11 ноября 2017 - 16:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка армянского происхождения Евгения Медведева (Бабасян) победила на четвертом этапе Гран-при в японской Осаке.
11 ноября одиночницы представляли произвольную программу. За свой прокат Медведева получила 144,40 балла и в сумме набрала 224,39 очка, пишет «Р-Спорт».
Второе место заняла итальянка Каролина Костнер (212,24). Тройку призеров замкнула россиянка Полина Цурская (210,19).
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Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
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