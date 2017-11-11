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Фигуристка Медведева победила на этапе Гран-при в Осаке

Фигуристка Медведева победила на этапе Гран-при в Осаке
11 ноября 2017 - 16:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка армянского происхождения Евгения Медведева (Бабасян) победила на четвертом этапе Гран-при в японской Осаке.

11 ноября одиночницы представляли произвольную программу. За свой прокат Медведева получила 144,40 балла и в сумме набрала 224,39 очка, пишет «Р-Спорт».

Второе место заняла итальянка Каролина Костнер (212,24). Тройку призеров замкнула россиянка Полина Цурская (210,19).

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Rsport.ria.ru. Российская фигуристка Медведева победила на этапе Гран-при в Осаке, Цурская - третья
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