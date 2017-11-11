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Samsung разрабатывает компактный безрамочный смартфон

Samsung разрабатывает компактный безрамочный смартфон
11 ноября 2017 - 16:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung ведет разработку компактного смартфона с безрамочным дисплеем. Об этом сообщил хорошо известный своими утечками пользователь Ice Universe в своем аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter.

По данным источника, смартфон получит дисплей менее 5 дюймов формата Infinity Display с тонкими рамками, который будет занимать практически всю переднюю поверхность, пишет Ferra.ru.

В результате, он обещает оказаться очень компактным по современным меркам.

Впрочем, источник отмечает, что не уверен в том, что разработка дойдет до прилавков магазинов.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Samsung готовит компактный безрамочный смартфон
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