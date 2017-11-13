Азнавур: Все, что запрещено - я делаю
13 ноября 2017 - 11:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Легендарный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур в интервью программе «Доброе утро» на Первом канале рассказал о своем детстве, семейной жизни и пригласил на концерт.
Оказывается, родители Шарля Азнавура разговаривали на русском языке, когда не хотели, чтобы дети их понимали, а дедушка артиста был поваром, благодаря которому Париж узнал русскую кухню.
«У нас был ресторан «Кавказ» в Париже, - вспоминает Азнавур. - Я худший критик. Если борщ не по моему вкусу, не так как готовил дедушка, значит, у повара не получилось».
Артист отметил, что ест немного, не пьет и не курит, но при этом в его рационе есть и сахар, и соль, и жирное. «Все, что запрещено – я делаю», - заявил он.
Азнавур поделился и секретом семейного счастья. Вот уже 50 лет он счастлив в браке и уверен, что если муж и жена разные - это хорошо: «Я – энергия, моя жена – спокойная. Когда я психую, она может меня успокоить».
В заключение певец пригласил всех на концерты, которые состоятся весной 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге. У тех, кто зарегистрируется на сайте благотворительного фонда Шарля Азнавура, появится шанс выиграть два билета на концерт, а после пообщаться с маэстро за кулисами.
Азнавур заявил, что уже готовится к выступлению и вспоминает русские песни, чтобы порадовать своих поклонников в России.
Азнавур родился 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов в Париже. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен. Телеканал CNN и журнал Time по итогам соцопроса, проведенного в 1998 году, признали его «самым значимым артистом в истории варьете XX столетия».
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