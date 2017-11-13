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Четыре шахматиста из Армении выступят на чемпионате мира в Италии

Четыре шахматиста из Армении выступят на чемпионате мира в Италии
13 ноября 2017 - 12:02 AMT

PanARMENIAN.Net - С 13 по 25 ноября в итальянском городе Тарвизио пройдет чемпионат мира по шахматам до 20 лет.

Армению на турнире представят международные гроссмейстеры Айк Мартиросян, Мануел Петросян, международный мастер Тигран Арутюнян и женский международный мастер Сирануш Гукасян, сообщает пресс-служба НОКА.

Чемпионат пройдет по швейцарской системе, будут проведены 11 туров.

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