Четыре шахматиста из Армении выступят на чемпионате мира в Италии
13 ноября 2017 - 12:02 AMT
PanARMENIAN.Net - С 13 по 25 ноября в итальянском городе Тарвизио пройдет чемпионат мира по шахматам до 20 лет.
Армению на турнире представят международные гроссмейстеры Айк Мартиросян, Мануел Петросян, международный мастер Тигран Арутюнян и женский международный мастер Сирануш Гукасян, сообщает пресс-служба НОКА.
Чемпионат пройдет по швейцарской системе, будут проведены 11 туров.
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Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
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