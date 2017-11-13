В озере Ван обнаружены руины замка царства Урарту
13 ноября 2017 - 11:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа археологов обнаружила в древнейшем озере Ван руины замка, построенного ориентировочно три тысячи лет назад. Предположительно он был сооружен во времена существования царства Урарту IX-VI вв. до н.э.
До середины XIX в н.э. среди развалин еще находились поселения. Однако, когда озеро стало наполняться водой, жителям пришлось покинуть эти места. Мероприятия проводились учеными из Университета «100-летия» провинции Ван и администрацией провинции Битлис.
«Ходили слухи, что под водой могут быть интересные находки, но большинство археологов и представителей музеев говорили нам, что найти что-либо невозможно», - сообщил глава команды дайверов Тахсин Джелан, пишет ТАСС со ссылкой на газету Sabah.
Найденный замок оказался полностью затоплен. По словам специалистов, в настоящее время он стал на несколько сотен метров выше, чем во времена существования царства Урарту. Народы, проживавшие возле озера, строили свои жилища и культовые сооружения, когда уровень воды был значительно ниже.
Исследователи на данный момент не могут сказать с точностью, сколько стен замка еще спрятаны под дном озера, так как сейчас видна только их часть высотой 3-4 м. «Нам придется проводить подводные раскопки, чтобы выяснить это», - сказал Джейлан.
Предполагается, что руины древнего замка привлекут внимание туристов.
Государство Урарту располагалось в пределах Армянского нагорья и существовало в VIII-VI веках до н.э. Одно время оно занимало господствующие позиции в Передней Азии. В XIX веке н.э. французские археологи впервые обнаружили клинообразные надписи возле берегов озера Ван на территории тогдашней Османской империи, сделанные не на ассирийском, как первоначально предполагали, а на урартском языке. В целом, Урарту оставалось «забытым царством» с V века до н.э. и практически до XX века н.э. Раскопки на этой территории, по выражению современных археологов, пока остаются в «зачаточном состоянии».
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